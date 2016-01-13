Ярославль, 13 января, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В борьбу за качество услуг, оказываемых предприятием «Почта России», вступили ярославские судебные приставы. В 2015 году за задержку писем они составили 215 протоколов, оштрафовав ответственных за своевременную доставку на 117 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Как рассказала помощник руководителя УФССП Екатерина Пиунова, судебные приставы столкнулись с данной проблемой при проверке своевременности доставки судебных извещений. Проблема очевидна: не получил вовремя повестку в суд — пропустил судебное заседание.

За несвоевременную доставку по статье 13.26 КоАП РФ оштрафованы руководители отделений, а не простые почтальоны.

«Должностные лица несут административную ответственность не только за свои действия, но и за действия подчиненных им работников», — подчеркнула Екатерина Пиунова.