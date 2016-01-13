Кострома, 13 января, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В администрации Костромы опровергли информацию о том, что в школах города из-за нерентабельности закрываются буфеты. Как сообщила ИА REGNUM начальник отдела по работе со средствами массовой информации Юлия Воронцова, по состоянию на 13 января ни один школьный буфет не закрыт.

shkola87.ru Школьный буфет

Ранее в соцсетях появилась информация, что после каникул не во всех костромских школах возобновили работу буфеты с горячей выпечкой — вместо этого детям предложили организовать комплексное питание. Однако, по данным городской администрации, в действительности все буфеты в школах продолжают работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года по-новому организована система школьного питания. Субсидии на горячие обеды и завтраки в Костроме предоставляются «по принципу адресности и нуждаемости» — теперь на них имеют право только дети из малоимущих или неблагополучных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения льгот родители должны подать на имя руководителя общеобразовательной организации города Костромы соответствующее заявление с пакетом подтверждающих документов. С 13 по 15 января управление образования городского комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью организовало горячую линию по вопросам организации школьного питания — как пояснили в пресс-службе мэрии, специалисты в течение указанного времени будут разъяснять нововведения, в том числе и порядок получения субсидии.