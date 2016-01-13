Мэрия Костромы: Ни в одной из городских школ не закрылись буфеты
Кострома, 13 января, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В администрации Костромы опровергли информацию о том, что в школах города из-за нерентабельности закрываются буфеты. Как сообщила ИА REGNUM начальник отдела по работе со средствами массовой информации Юлия Воронцова, по состоянию на 13 января ни один школьный буфет не закрыт.
Ранее в соцсетях появилась информация, что после каникул не во всех костромских школах возобновили работу буфеты с горячей выпечкой — вместо этого детям предложили организовать комплексное питание. Однако, по данным городской администрации, в действительности все буфеты в школах продолжают работу.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года по-новому организована система школьного питания. Субсидии на горячие обеды и завтраки в Костроме предоставляются «по принципу адресности и нуждаемости» — теперь на них имеют право только дети из малоимущих или неблагополучных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Для получения льгот родители должны подать на имя руководителя общеобразовательной организации города Костромы соответствующее заявление с пакетом подтверждающих документов. С 13 по 15 января управление образования городского комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью организовало горячую линию по вопросам организации школьного питания — как пояснили в пресс-службе мэрии, специалисты в течение указанного времени будут разъяснять нововведения, в том числе и порядок получения субсидии.