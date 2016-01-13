Москва, 13 января, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В России с 1 по 11 января 2016 года индекс потребительских цен составил 100,3% (2015 г.: с начала января — 100,8%, в целом за январь — 103,9%).

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За 11 дней цены на яйца куриные увеличились на 0,8%, сахар-песок — на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, в том числе на огурцы свежие — 9,2%, помидоры свежие — 3,1%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России за 2015 год составила 12,9%. Прогноз Минфина был практически такой же — 13%.