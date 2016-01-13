Волгоград, 13 января, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за непогоды в ряде районов региона жители остались без света. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения13 января, электроснабжение нарушено в 27 населенных пунктах Даниловского, Палласовского, Еланского, Урюпинского, Руднянского, Котовского, Городищенского, Ольховского и Жирновского районов.

bitrix-cdn.ru Энергетика

В настоящее время последствия неблагоприятных погодных условий, которые сложились в Волгоградской области 12−13 января, устраняют ресурсоснабжающие организации, коммунальные и дорожные службы. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, все силы и средства приведены в режим повышенной готовности.

При первых же технологических нарушениях в работе электросетей ремонтные бригады оперативно приступили к восстановительным работам. Как сообщили в волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга», в организации введен особый режим. Около 70 ремонтных и мобильных бригад общей численностью более 200 человек ликвидируют сбои в работе распределительных электросетей в северной и северо-восточной частях региона. Задействовано около 100 единиц спецтехники. Бригады полностью укомплектованы инвентарем, экипировкой и средствами защиты. В филиале сформирован необходимый запас материалов и мобильных генераторов на случай ухудшения погодных условий. В настоящий момент все обесточенные объекты социального значения подключены к резервным источникам электроснабжения.

На скорейшее возобновление подачи электроэнергии в дома жителей региона направлены силы и средства предприятия «Волгоградоблэлектро». В режиме повышенной готовности работают 66 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 56 единиц автотехники, 25 источников резервного электроснабжения. Дополнительно сформировано 15 аварийных бригад для оказания помощи смежным сетевым организациям.

Непростая ситуация складывается и на дорогах региона. По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, практически на всей территории области в настоящее время идет снег с дождем, наблюдается гололедица. Проезд обеспечен на всех трассах, дорожная техника продолжает обработку магистралей противогололедными материалами. На дорогах регионального и межмуниципального значения в настоящее время задействовано 262 единицы техники, на федеральных трассах, проходящих по территории области, — 72 единицы техники.

По информации Упрдор «Москва-Волгоград», наиболее сложные метеоусловия сложились в Камышинском районе на участке трассы Сызрань — Саратов — Волгоград до границы с Саратовской областью. Дорожные службы приведены в режим повышенной готовности, ведется постоянный мониторинг обстановки.

В областном центре 13 января, несмотря на сложные погодные условия — ледяной дождь и гололедицу, — все трамваи и троллейбусы вышли на линию, как в обычные будние дни. На маршрутах города работают 216 трамваев и 153 троллейбуса.

Как отметил заместитель генерального директора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Артем Лемешкин, главное условие при такой погоде — не прекращать движение, чтобы не допустить обледенения контактной сети.

В такую погоду особенно затруднено троллейбусное движение. Из-за скользкой дороги трудно соблюдать расписание: троллейбусы в общем потоке движутся по фактическому времени, однако соблюдая интервальность и, что самое главное, безопасность при перевозке пассажиров.

По данным синоптиков, сегодня на большей части территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега, переходящего в дождь — от слабых до умеренных. Ночью и утром местами метель. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, туман. Ветер до 25 м/с, а температура воздуха днем −1…+4ºС.