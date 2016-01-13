Лондон, 13 января, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В физиологии человека могут произойти значительные изменения в случае глобального потепления, в результате чего у человека будущего на руках и ногах будут перепонки, он вырастит жабры и научится жить под водой, сообщает Sky News.

Цитата из к/ф «Человек-амфибия». реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский. 1961. СССР Жить под водой

С такими прогнозами выступает палеонтолог Мэтью Скиннер, который считает, что если уровень моря поднимется, то люди будущего для адаптации к жизни под водой и поисков пищи разовьют искусственные жабры и прозрачное веко, чтобы видеть под водой. Из-за зависимости от жабр люди будут менее зависимыми от емкости легких, из-за чего объем грудной клетки человека сократится.

В случае же наступления ледникового периода нос и лицо человека увеличатся в размерах, чтобы поступающий воздух был теплее. Также, согласно прогнозам ученого, в случае существования человека в космосе, у нашего вида может развиться противостоящий большой палец на ступнях, благодаря чему мы сможем брать предметы ногами в условиях невесомости.

Все эти предсказания британский ученый сделал в рамках выпуска научно-популярного сериала «За пределами» (Extant) на британском телеканале Syfy.