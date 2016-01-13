Пекин, 13 января, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД КНР Хун Лэй подтвердил факт задержания 4 января гражданина Швеции Петра Далина. Он подозревается в подрыве государственной безопасности КНР.

exzk.ru Задержание

В ходе ежедневной пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос одного из журналистов о задержании гражданина Швеции.

Хун Лэй подтвердил факт задержания. В настоящий момент дело находится на стадии рассмотрения. Дипломат подчеркнул, что Пекин приложит все силы для защиты законных прав иностранных граждан, находящихся на территории КНР.

Пресс-секретарь МИД КНР сообщил, что китайские власти ведут переговоры с посольством Швеции в Китае, пишет «Синьхуа».

Петр Далин жил и работал в Китае с 2007 г. Он является одним из основателей правозащитной организации China Action. Гражданин Швеции был задержан 4 января по пути в аэропорт, откуда он собирался покинуть страну.