Москва, 14 января, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В январе 2016 года Государственный центральный музей кино открывает свой Кинолекторий. Еженедельно по воскресеньям в Малом зале Центрального Дома кинематографистов традиционно пройдут лекции, выставки и кинопоказы. Как сообщили в пресс-службе Музея, в рамках Года российского кино все мероприятия лектория будут объединены темой «Кино — это».

Цитата из к/ф «Тема». реж. Глеб Панфилов. 1979. СССР Инна Чурикова

Первая тема года — «Кино — это детство». В программу вошли детские отечественные фильмы разных лет:

«Сказка о потерянном времени» режиссёра Александра Роу 1964 года;

«Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна 1999;

1999; «Сверчок за очагом» Леонида Нечаева 2001.

В феврале-марте 2016 года кинопоказы и лекции будут объединены в программу «Кино — это актёрское мастерство». В программе:

военная драма-комедия «Служили два товарища» режиссёра Евгения Карелова 1968 года;

двухсерийный художественный фильм «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова 1979 года;

1979 года; историческая комедия «Женитьба Бальзаминова» Константина Воинова 1964;

мелодрама «Тема» Глеба Панфилова 1979;

1979; мелодрама «Старшая сестра» Георгия Натансона 1966;

1966; психологическая драма «Чужие письма» Ильи Авербаха 1975;

четырёхсерийный эпический художественный фильм «Сибириада» Андрея Кончаловского 1978;

Справка ИА REGNUM :

Государственный центральный музей кино — один из молодых российских музеев. Основан в марте 1989 года на базе реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного Бюро пропаганды киноискусства. С момента открытия и до ноября 2005 года Музей кино располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции, отражающие кинокультуру России на протяжении всей истории ее развития.

С конца 2005 года фондовые хранилища Музея кино располагаются на территории киноконцерна «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы. С октября 2014 года одной из официальных площадок Музея кино стал Центральный Дом кино.

Сейчас музей ведёт три основных вида деятельности: сбор предметов по истории кинокультуры; организация выставок и экспозиций, связанных с историей кино; а также формирование программ из фильмов, вошедших в сокровищницу отечественного и зарубежного кинематографа.

Фонды музея насчитывают около 150 000 экспонатов и включают фонды кино-фототехники, фонды анимации, фототеку, рукописные фонды, редкие книги, диафильмы, изоматериалы и многое другое. Директор Государственного центрального музея кино — Лариса Солоницына.

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