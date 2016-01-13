Государственный музей кино открывает Кинолекторий-2016
Москва, 14 января, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В январе 2016 года Государственный центральный музей кино открывает свой Кинолекторий. Еженедельно по воскресеньям в Малом зале Центрального Дома кинематографистов традиционно пройдут лекции, выставки и кинопоказы. Как сообщили в пресс-службе Музея, в рамках Года российского кино все мероприятия лектория будут объединены темой «Кино — это».
Первая тема года — «Кино — это детство». В программу вошли детские отечественные фильмы разных лет:
- «Сказка о потерянном времени» режиссёра Александра Роу 1964 года;
- «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна 1999;
- «Сверчок за очагом» Леонида Нечаева 2001.
В феврале-марте 2016 года кинопоказы и лекции будут объединены в программу «Кино — это актёрское мастерство». В программе:
военная драма-комедия «Служили два товарища» режиссёра Евгения Карелова 1968 года;
- двухсерийный художественный фильм «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова 1979 года;
- историческая комедия «Женитьба Бальзаминова» Константина Воинова 1964;
- мелодрама «Тема» Глеба Панфилова 1979;
- мелодрама «Старшая сестра» Георгия Натансона 1966;
- психологическая драма «Чужие письма» Ильи Авербаха 1975;
- четырёхсерийный эпический художественный фильм «Сибириада» Андрея Кончаловского 1978;
Справка ИА REGNUM :
Государственный центральный музей кино — один из молодых российских музеев. Основан в марте 1989 года на базе реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного Бюро пропаганды киноискусства. С момента открытия и до ноября 2005 года Музей кино располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции, отражающие кинокультуру России на протяжении всей истории ее развития.
С конца 2005 года фондовые хранилища Музея кино располагаются на территории киноконцерна «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы. С октября 2014 года одной из официальных площадок Музея кино стал Центральный Дом кино.
Сейчас музей ведёт три основных вида деятельности: сбор предметов по истории кинокультуры; организация выставок и экспозиций, связанных с историей кино; а также формирование программ из фильмов, вошедших в сокровищницу отечественного и зарубежного кинематографа.
Фонды музея насчитывают около 150 000 экспонатов и включают фонды кино-фототехники, фонды анимации, фототеку, рукописные фонды, редкие книги, диафильмы, изоматериалы и многое другое. Директор Государственного центрального музея кино — Лариса Солоницына.
Читайте также: 2016 год: кинематограф отмечает 120-летие поцелуя на большом экране