Кемерово, 13 января, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Сбербанк РФ заключил с главным финансовым управлением Кемеровской области контракты на предоставление кредитных ресурсов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средства предоставлены для финансирования дефицита областного бюджета 2015—2016 годов. Срок выборки кредитных линий — последняя декада декабря 2016 года, срок возврата кредитов — декабрь 2019 года.

sberbank-kredit-onlain.ru Сбербанк

В конце 2015 года Сбербанк РФ был признан победителем пяти аукционов на предоставление пяти невозобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Изначально планировалось привлечь каждую из линий на 48 месяцев по ставке не более 13% годовых. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 260 млн рублей. В результате торгов кредиты привлечены со ставками от 12,285 до 12,935% годовых. Сбербанк предложил цены контрактов от 245,7 млн рублей до 258,7 млн рублей. В трех аукционах участие также принимал ВТБ, в четырех — «Совкомбанк», в одном из аукционов Сбербанк РФ стал единственным участником. Как сообщалось, в ноябре минувшего года ВТБ стал победителем аукционов на предоставление Кемеровской области кредитов на 2 млрд рублей, «Запсибкомбанк» — на 500 млн рублей. Срок кредитования — 36 месяцев, средства также планировалось направить на финансирование дефицита областного бюджета 2015—2016 годов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Напомним, в декабре 2015 года совет народных депутатов Кемеровской области утвердил бюджет Кузбасса на 2016 год. Доходы региона составят почти 99,55 млрд рублей, расходы — почти 103,54 млрд рублей, дефицит — 3,99 млрд рублей или 4,9%. Предельный объем госдолга области на 2016 год установлен в сумме 81,357 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве финансов РФ, госдолг Кузбасса на 1 декабря 2015 года составлял 55,938 млрд рублей, из них кредиты, предоставленные кредитными организациями, — 31,259 млрд рублей, бюджетные кредиты — 23,678 млрд рублей.