Москва, 13 января, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Стрессовый сценарий со среднегодовой ценой нефти в 2016 году в $25 предполагает курс доллара выше 80 рублей. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «если цены на нефть продолжат падать, потребуется корректировка бюджета РФ. Нужно подготовиться к худшему сценарию». В свою очередь первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов согласился премьер-министром и сказал, что «правительству придется принимать жесткие решения по бюджету — сокращать траты и отсекать неэффективные направления расходования средств».