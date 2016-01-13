Ярославль, 13 января, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Протоиерей Сергий Вишневский из села Флоровское Ярославской области признан «Батюшкой года — 2015». Об этом сообщает портал «Приход», действующий при поддержке управления делами Московской патриархии. Жюри и подписчики портала, пользователи социальных сетей выбирали из 106 священников из разных регионов России. Для номинации было необходимо прислать фотографии батюшки и рассказ о нем.

фото сайта prichod.ru

Сергий Вишневский сначала был настоятелем храмов в Москве. Когда было решено вернуть Русской православной церкви храм, в котором служил еще его отец, то протоиерей Сергий поехал в Ярославскую область восстанавливать его.

Победителю всероссийского конкурса батюшек 90 лет. Из них 62 он является священником. Известно, что и все сыновья отца Сергия пошли по его стопам — служат в храмах. Сам священник является участником Великой Отечественной войны и имеет награды.

В качестве награды победителя конкурса «Батюшка года» Сергий Вишневский получил требный набор: епитрахиль и поручи.