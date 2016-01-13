Душанбе, 13 января, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Хатлонской области, подозреваемых в незаконном хранении особо крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Отмечается, что в салоне автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, в ходе досмотра были найдены 7 кг 246 г опия. Также таджикской милицией был арестован гражданин Афганистана, в машине которого было обнаружено 11 кг 126 г гашиша.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, только в первой половине 2015 года сотрудники правоохранительных органов Таджикистана изъяли из незаконного оборота свыше 2900 кг наркотиков, что на 11,4% меньше показателей за аналогичный период 2014 года.