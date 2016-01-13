Пекин, 13 января, 2016, 15:13 — ИА Регнум.

В результате рейда, проведенного полицией КНР в провинции Хэнань, были задержаны 24 человека, которые обвиняются в производстве наркотиков.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. Ташкент. 1870

В общей сложности полицией было изъято более 500 кг готового кетамина и 9 тонн сырья для производства различных наркотических веществ.

Глава местного отделения полиции Хун Чжэнкунь заявил, что ранее в полицию обратились граждане, которые сообщили, что в заброшенном доме на окраине Динчэна собираются подозрительные лица.

В результате проведенной оперативной работы было установлено, что в заброшенном здании находится лаборатория по производству наркотиков, пишет «Синьхуа».

В ходе проведенного рейда полиция задержала 24 человека. Они обвиняются в производстве наркотических веществ. В случае если их вина будет доказана, им грозит смертная казнь.