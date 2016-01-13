В Китае завершен крупный рейд по поимке наркоторговцев
Пекин, 13 января, 2016, 15:13 — ИА Регнум.
- В результате рейда, проведенного полицией КНР в провинции Хэнань, были задержаны 24 человека, которые обвиняются в производстве наркотиков.
Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. Ташкент. 1870
В общей сложности полицией было изъято более 500 кг готового кетамина и 9 тонн сырья для производства различных наркотических веществ.
Глава местного отделения полиции Хун Чжэнкунь заявил, что ранее в полицию обратились граждане, которые сообщили, что в заброшенном доме на окраине Динчэна собираются подозрительные лица.
В результате проведенной оперативной работы было установлено, что в заброшенном здании находится лаборатория по производству наркотиков, пишет «Синьхуа».
В ходе проведенного рейда полиция задержала 24 человека. Они обвиняются в производстве наркотических веществ. В случае если их вина будет доказана, им грозит смертная казнь.