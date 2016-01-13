Калуга, 13 января, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Работница детского отделения Центральной районной больницы города Кирова Калужской области на рабочем месте внезапно потеряла сознание. Между тем находившиеся рядом коллеги-доктора не оказали женщине помощь.

woomy.ru Медицинская помощь

Как пишет по этому поводу городской сайт Кирова «Песочня», доктора детского отделения, видя потерявшую сознание коллегу, решили обратиться за помощью к врачу взрослого стационара, однако она отказалась прийти на помощь коллеге, заявив, что это — не ее случай. Тогда для спасения жизни женщины из детского отделения больницы стали звонить в скорую медпомощь.

Между тем диспетчер скорой медпомощи отказалась высылать бригаду, поскольку врачи скорой не обязаны оказывать помощь на территории больницы. После долгого упрашивания (все это время сотрудница больницы была без сознания) диспетчер скорой медпомощи отправила в ЦРБ фельдшера. Через какое-то время в больницу пешком пришла фельдшер скорой помощи, но при ней не было рабочего чемоданчика с медикаментами. Впрочем, сотрудницу ЦРБ удалось спасти после того, как ее доставили в кардиологическое отделение той же больницы.

«Данный чудовищный случай непрофессионализма и равнодушия некоторых кировских врачей уже обсуждался на совещании в ЦРБ. Однако ни о каких кадровых решениях до сих пор неизвестно. Уголовное дело тоже не заведено, так как пострадавшая пока не готова писать заявление в правоохранительные органы», — сообщает сайт «Песочня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи Калужского онкологического диспансера не заметили у находящегося на учете 42-летнего пациента Павла Б. прогрессирующую опухоль кишечника. На его настоятельные просьбы о тщательном обследовании, так как он чувствует дискомфорт, лечащий врач ответил, что в этом «нет необходимости». Павел Б., чувствуя, как с каждым днем уходят силы, настоятельно просил калужских врачей направить его на дополнительные анализы, взять материал для проведения биопсии, чтобы исключить наличие рецидива — ему было отказано в этом с формулировкой: «все нормально, приходите в феврале». Во время посещения Федерального онкологического центра имени Н. Блохина в Москве специалисты обнаружили опухоль, которая из-за упущенного времени была уже неоперабельна. Химиотерапия также была исключена в силу крайне слабого состояния Павла Б. 15 февраля, в день своего 43-летия, пациент умер. У него осталось две несовершеннолетних дочери.

Во время последнего посещения Калужского онкологического центра Павлом Б., за месяц до смерти, молодой врач, к которому он пришел на прием вместе с женой и тещей заявил: «Ты все равно умрешь. С этим шансов нет. Сейчас тебе нужны только обезболивающие». Руководство диспансера считает поведение своего коллеги правильным так, как согласно инструкции Минздрава врач должен в мягкой форме сообщить больному его реальное состояние.