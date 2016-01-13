Ереван, 13 января, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В эти январские дни в Армении вспоминают жертв погромов и расправ, учиненных над армянами, в результате которых Азербайджан был полностью очищен от армян.

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26 лет назад — 13 января 1990 года, в столице Азербайджана начались массовые погромы коренного армянского населения. Несколько тысяч озверелых сторонников Народного фронта Азербайджана, рвавшегося к власти, устроили массовые погромы в Баку по национальному признаку.

Беспорядки на этнической почве в городе Баку сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Лозунги «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» были самыми популярными и востребованными стимуляторами агрессии.

Точное число жертв армянских погромов, организованных в Баку, еще не установлено. По мнению ряда исследователей, это число превышает 400. Исследование произошедших в Баку событий усложняется также распространением беженцев по всей территории бывшего СССР и трудностью опроса всех пострадавших.

Как и в случае с Сумгаитом, советское руководство вновь оказалось не в состоянии остановить армянскую резню. Более того, 17 января в Азербайджане транслировали репортаж с многотысячного митинга в Баку, на котором выступил председатель Совета Союза ВС СССР (так называлась одна из палат советского парламента, занимавшаяся также вопросами национальностей) Евгений Примаков. Он не только не осудил все еще продолжающуюся бойню, но и пообещал варварам предпринять решительные меры по выполнению Указа Президиума ВС СССР о введении чрезвычайного положения в Карабахе.

Руководствуясь указом о вводе в Баку чрезвычайного положения в ночь с 19 на 20 января 1990 года, Советская армия все же ввела войска в Баку. После этого армянские погромы прекратились. В результате штурма города войсками погибло 134 и было ранено более 700 мирных жителей Баку, в основном азербайджанцы, и погибло не менее 20 советских солдат.

На масштаб и организованность бойни указывают многочисленные сложности, которые преодолевала Советская армия при своем запоздалом вступлении в город. Вот как вспоминает продвижение министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов: «Стреляли в городе буквально из каждого окна, поэтому я приказал не открывать люков и не высовываться. В Сальянских казармах, например, снайперы сразу же положили шесть человек. Пришлось врезать по чердаку, откуда стреляли, из БМП. Артиллерийским огнем ответили и на обстрел наших кораблей, которые эвакуировали семьи моряков Каспийской флотилии. Еще был эпизод, когда поймали наших солдат и на кладбище привязали их проволокой к крестам. Расправиться не успели только потому, что подоспела помощь» («Итоги» 15.04.2010).

Из воспоминаний командира 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии генерала Александра Лебедя: «Неуправляемые процессы тем временем росли и ширились, и межнациональный конфликт все более и более приобретал очертания войны со всеми ее атрибутами. Этот пожар подспудно тлел, наконец пламень вырвался наружу, произошло это 12 января 1990 г.».

А вот как в советской прессе освещались события тех дней. «Мы еще содрогнемся от подробностей погромов армян в столице Азербайджана, когда заговорят документы, — резни, устроенной молодчиками, выдававшими себя за Народный фронт. Еще станет известно, как и почему ситуация вышла из-под контроля… Еще мы прочтем о том, как бывший первый секретарь ЦК Компартии республики будто нарочно выжидал в дни, когда каждая минута множила число жертв… Еще узнаем на каком-нибудь очередном съезде народных депутатов подробности осады города войсками…» («Огонек» № 6, 1990).

«Экстремисты прекрасно организованы… В конце прошлого года жилищные конторы по всему городу Баку потребовали всех заполнить анкеты, якобы для получения талонов на продукты. В анкетах нужно было указать и национальность. Когда начались погромы, в руках экстремистов оказались точные адреса: где живут армяне, где русские, где смешанные браки и так далее. Это была продуманная националистическая акция» («Учительская газета» № 5, 1990).

Уже в условиях независимости Азербайджан вернулся к событиям в Баку и вполне официально утвердил свою позицию. 5 января 1994 г. президент Гейдар Алиев подписал указ «О проведении четвертой годовщины трагедии 20 января», которым предписывалось начать «расследование причин ввода войск в Баку и дать этим событиям политико-правовую оценку, которой нет до сих пор».

Позже он отметит: «В 1990 г. против азербайджанского народа была учинена страшная военная агрессия. 20 января крупные части Советской армии вошли в Азербайджан, Баку, учинили расправу над мирным населением, сыновья и дочери нашего народа стали шехидами».

«В известной степени можно констатировать, что день приостановления армянской резни отмечается в Азербайджане как День национального траура», — пишет по этому поводу Арис Казинян.

Пресса также вспоминает и подчеркивает, что жертвами убийц и погромщиков в «интернациональном городе» стали в те дни не только армяне, но и представители других национальностей — прежде всего русские.

Вот как описываются события тех дней в проекте «Белая книга памяти»: «Из всех кавказских республик (не считая Чечни) наибольшей жестокостью в отношении русского населения отличился Азербайджан. Если в Грузии кровопролитие было всё же обусловлено в первую очередь территориальными конфликтами, то в Баку русских в январе 1991 года убивали только за то, что они русские.

Первыми жертвами погромов стали армяне, ненависть к которым с момента карабахского конфликта била через край. Достаточно сказать, что, когда в 90-м произошло страшное землетрясение в Спитаке и Ленинакане, Баку ликовал, и в Армению был отправлен поезд с топливом в рамках оказания помощи, к которому обязывались все союзные республики, на цистернах которого было написано: «Поздравляем с землетрясением! Желаем повторения!».

До определённого момента кровопролития удавалось избежать благодаря русскому коменданту города. На требование руководства «Народного фронта» убрать всех инородцев генерал, немного подумав и что-то подсчитав в уме, заявил, что ему достаточно четырех суток для эвакуации некоренных жителей, после чего он превратит город в мусульманское кладбище. Желающих экспериментировать не нашлось, и «народные защитники» сразу отступили. Впрочем, ненадолго. Ослабление государственной власти и распад страны не мог не стать катализатором с трудом сдерживаемой агрессии азербайджанских экстремистов. О том, что списки обречённых на истребление готовились заранее, было известно. В первом списке стояли армяне, во втором — русские. Однако, никаких своевременных мер не было принято, и 13 января началась бойня.

Вот живая картинка из Баку девяностого года. Беженка Н. И. Т-ва: «Там творилось что-то невообразимое. С 13 января 1990 начались погромы, и мой ребенок, вцепившись в меня, говорил: «Мама, нас сейчас убьют!» А после ввода войск директор школы, где я работала (это вам не на базаре!), азербайджанка, интеллигентная женщина, сказала: «Ничего, войска уйдут — и здесь на каждом дереве будет по русскому висеть». Бежали, оставив квартиры, имущество, мебель… А ведь я родилась в Азербайджане, да не только я: там еще бабушка моя родилась!..»

Согласно докладу председателя Русской общины Азербайджана Михаила Забелина, на 2004 год в стране осталось около 168 тысяч русских, тогда как на первое января 1979 года в Азербайджане проживало около 476 тысяч граждан русской национальности, в 22 районах республики насчитывалось около 70 русских населённых пунктов и поселений. В 1989 году в Азербайджане проживало 392 тысячи русских (не считая других русскоязычных), в 1999 году — 176 тысяч…»