Воронеж, 13 января, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Убрать наледь с тротуаров в ближайшее время потребовал от коммунальщиков мэр Воронежа Александр Гусев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 13 января.

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Мэр заявил, что ответственность за качество очистки тротуаров от наледи несут главы управ и директора районных комбинатов по благоустройству. Глава города дал указание во взаимодействии с обслуживающими организациями и представителями бизнеса обеспечить уборку наледи с тротуаров в течение ближайшего времени.

«Я считаю ситуацию ненормальной, когда тротуары напоминают каток. Достаточно одного дня и бездействия одного руководителя, чтобы ежедневная кропотливая работа пошла насмарку», — подчеркнул мэр.

Гололед на улицах Воронежа образовался после прошедшего накануне ледяного дождя, как на центральных улицах, так и на периферии, а потому самый простой способ передвижения сегодня по городу — на коньках. Горожане жалуются, что преодолеть даже небольшое расстояние, буквально в несколько метров, невозможно: приходится передвигаться очень медленно и по краю дороги. Надежды на то, что гололед исчезнет естественным путем, нет: в ближайшие сутки ожидается похолодание.

На прошлой неделе коммунальные службы также проявили себя не лучшим образом. После снегопада, прошедшего 7−8 января, дороги если и чистились, то только на центральных магистралях, снег с тротуаров убирался только в центре — силами сотрудников магазинов. Фактически городские службы приступили к уборке города лишь 11 января.