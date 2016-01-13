Пекин, 13 января, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Американская компания Starbucks намерена расширить сеть своих кофеен в центральных и западных провинциях Китая. Ожидается, что более 1400 заведений будет открыто к 2019 г.

sinocom.ru Starbucks в Китае

Компания Starbucks, чей головной офис расположен в Сиэтле, активно осваивает китайский рынок. В течение последних 3 лет было открыто более 300 кофеен в 23 городах Китая.

Генеральный директор Starbucks Говард Шульц заявил, что Китай должен стать крупнейшим рынком для компании. Начиная с 2016 г. компания планирует ежегодно открывать не менее 400 заведений. В настоящий момент Китай занимает второе место в мире по количеству кофеен Starbucks (2000 кофеен в 99 городах), уступая лишь США (7000 кофеен). Основными конкурентами Starbucks в Китае являются Costa Coffee и Pacific Coffee.

Прибыль американской кофейной компании в 2015 г. составила $652,2 млн, что значительно выше чем выручки конкурентов, пишет «Синьхуа».

Starbucks — американская сеть кофеен. Starbucks является самой крупной кофейной компанией в мире, с сетью кофеен более 22,5 тыс. в 67 странах мира.