Пекин, 13 января, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Власти китайской провинции Цинхай запретили полет беспилотных аппаратов над одноименным соленым озером. Причиной запрета стало снижение численности диких животных и птиц, которые обитают на прибрежных территориях.

hongmeiclub.ucoz.ru Озеро Цинхай

Орнитолог Фан Хуа сообщил, что численность диких лебедей, обитающих у берегов озера Цинхай значительно сократилась по причине хулиганского поведения людей.

Многие китайцы запускают беспилотные аппараты — квадрокоптеры, к которым прикреплены фотокамеры для того чтобы сфотографировать красоты озера с воздуха. Эти устройства пугают птиц и животных, которые после этого покидают прибрежную территорию. Были зафиксированы случаи, когда люди использовали фейерверки и клаксоны автомобилей для привлечения внимания птиц для того, чтобы их сфотографировать.

Подобные действия человека наносят непоправимый урон психике всех животных и птиц. Провинциальное бюро по охране окружающей среды усилило патрулирование прибрежных территорий. Нарушителям нового закона, грозит крупный штраф, передает «Синьхуа».

Озеро Цинхай расположено в 100 км от столицы провинции — г. Синин. Площадь озера составляет 4,2 тыс. км2.