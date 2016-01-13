Ижевск, 13 января, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Причиной торфяного пожара в Удмуртии, который зафиксирован утром 13 января, мог стать костер, разведенный охотниками на месте залегания торфа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики.

Фото: minlesudm.ru Торфяник в Удмуртии

В руководство «Сюмсинского лесничества» на территории региона поступило сообщение о задымлении в районе лесных насаждений восточнее поселка Орловское. Для проверки информации на место выехала мобильная бригада специалистов лесничества, которая обнаружила горение торфа вдоль старого полотна недействующей железной дороги. Площадь горения составила около 50 кв метров.

По результатам проверки подземного пожара принято решение направить на место происшествия тяжелый экскаватор. До прибытия техники специалисты лесничества готовят подъездные пути и убирают опасные деревья с территории.

В пресс-службе ведомства отметили, что в течение пожароопасного сезона в 2015 году на местах с торфяниками очагов горения зафиксировано не было.