Киев, 13 января, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Рейтинг доверия граждан Украины к президенту Петру Порошенко на данный момент составляет всего 17%. Даже у незаконно отстранённого от власти президента этой страны Виктора Януковича во время так называемого Евромайдана рейтинг был выше: ему доверяли 20%. Данные приводит украинский телеканал «24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коврике

За период своего президентства Порошенко потерял 30% своего рейтинга — после выборов ему выражали доверия 47% опрошенных. Теперь таких лишь 17%.

Как отмечается в репортаже, такое ослабление доверия к президенту говорит о полной несостоятельности требований, выдвигаемых участниками государственного переворота 2014 года. Идеи так называемого Евромайдана потерпели провал.

Читайте также:

Пушков: Порошенко и Яценюк идут к своему краху

Киев-2016: агония режима, политика на кровиУкраина. Итоги года: Разложение фантома