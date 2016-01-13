Ростов-на-Дону, 13 января, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Зимние каникулы за рубежом провели 16,5 тыс. жителей Ростовской области. Итоги праздничных дней с 25 декабря 2015 года по 10 января 2016 года подвели в воздушной гавани донской столицы. Так, количество донских туристов, которые отправились за границу на Новый год, снизилось более чем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта 13 января.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Жени Лукашина

Сотрудники воздушной гавани оставили рейтинг самых популярных международных направлений этого года. В пятёрке оказались Чехия, Таиланд, Индия, ОАЭ и Италия.

Всего через таможенную границу в аэропорту областного центра в эти дни проследовало 88 563 пассажира. При этом по России путешествовали чуть более 72 тыс. пассажиров, что превышает показатель 2015 года на 5%. По-прежнему чаще всего ростовчане выбирают пунктом прибытия аэропорты российской столицы. Ну, а самым популярным курортом для встречи 2016-го стал Крым. В Симферополь в указанный период вылетели 2 664 пассажира.

Кроме того, в течение новогодних праздников воздушная гавань Ростова-на-Дону приняла и отправила 903 рейса российских и иностранных авиакомпаний.

Напомним, что самыми популярными направлениями 2014 года стали Москва, Анталия, Санкт-Петербург, Ереван, Симферополь, Хургада, Прага и Ташкент. Но маршрут в излюбленные Турцию и Египет в 2015 году ростовчанам пришлось поменять. Туроператоры Дона переориентировали своих клиентов на Иорданию, Тунис, Израиль, Индию, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Грецию и Италию. Это связано с терактом, который произошел с российским авиалайнером А-321 над Синаем 31 октября 2015 года, и инцидентом в Сирии, когда российский бомбардировщик СУ-24 был сбит ВВС Турции 24 ноября 2015 года.