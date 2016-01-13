Ереван, 13 января, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Омбудсмен Армении Карен Андреасян, который 12 января подал в отставку, в начале января обратился к своему узбекскому коллеге Улукбеку Мухамадиеву по вопросу армянского юноши, который арестован в Узбекистане по подозрению в связях с ИГИЛ.

www.ozodlik.org Арамаис Авагян

В своем письме, написанном еще до ухода в отставку, Андреасян отметил: «Основываясь на принципе добровольности и взаимопомощи институтов по правам человека, прошу по возможности Вашего сотрудничества в деле получения информации о физическом и психологическом состоянии А. Авакяна, а также принятии соответствующих мер для предотвращения незаконных действий в отношении последнего».

Как ранее писало ИА REGNUM, Арамаиса Авакяна и его четверых узбекских друзей похитили 4 сентября. Затем стало известно, что Служба национальной безопасности Узбекистана обвиняет молодого человека, отца двоих несовершеннолетних детей, в экстремизме, сепаратизме, основании и руководстве радикальной исламистской группой, подрыве конституционного строя, а также в хищении.

На стартовавшем 12 января в Дизакском районном суде Узбекистана судебном процессе Арамаис Авакян не признал предъявленное ему тяжкое обвинение в исламистском экстремизме, сообщил его адвокат Олим Кадилов.

Адвокат отметил, что Авакян, как и другие подсудимые, «частично признал лишь обвинение в хищении труб». Его мать, однако, утверждает, что молодые люди купили трубы у одного фермера, который, в свою очередь, подтвердил факт продажи.

Вместе с тем Арамаис категорически отрицает обвинения в исламистском экстремизме. По словам адвоката, нет никаких доказательств, обосновывающих выдвинутые против Армаиса обвинения в тяжких преступлениях. Адвокат Олим Кадилов

Он заявил, что Арамаису Авакяну выдвинули обвинение на основании показаний подсудимого Фурката Зураева, однако отметил, что его показания — это только слова: «Только слова, должны быть доказательства…».

Адвокат пока воздерживается от предположений по поводу мотивов предъявления Авакяну обвинений в экстремизме и сотрудничестве с «Исламским государством» и ждет завершения судебного разбирательства.

А мать Авакяна Флора Сакунц утверждает, что сына арестовали после неудачных попыток руководителя общины Дизака отнять у него арендуемое рыбоводческое хозяйство. Сторона защиты утверждает, что есть свидетели, по словам которых, после неудачных попыток отнять у Арамаиса бизнес глава общины пригрозил ему: «Я посажу тебя за решетку».

Флора Сакунц ранее направила письма в администрацию президента Узбекистана, прокуратуру, офис омбудсмена: «Арамаис рассказал, что его столько били, что он подумал, что умрет. Он говорит, что после стольких наших писем сейчас стало лучше. Вчера его состояние было хорошим, мы поговорили».

По словам матери, не все проблемы его сына решены: в тюрьме его не кормят, также уже четыре месяца ему не передают посланную семьей новую одежду.

Арамаис Авагян родился в Узбекистане, является гражданином этой страны. Родители уехали из Армении 36 лет назад. 6­ января мать Авагяна обратилась к Защитнику прав человека Армении, заявив, что ее сына пытают с тем, чтобы выбить показания и оговорить себя в столь тяжких преступлениях.