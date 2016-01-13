Волгоград, 13 января, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Волгоградской области будут судить виновных в крупном пожаре в хуторе Ильменский-2 Михайловского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 13 января, в настоящее время расследование дела завершено. На скамью подсудимых сядут два местных жителя. Обвинение им предъявлено сразу по двум статьям УК РФ — в причинении смерти по неосторожности и уничтожении и повреждение имущества. Кроме того, один из подозреваемых ответит и за хранение наркотиков.

lentaregion.ru Не потушенный окурок

Напомним, пожар в волгоградском хуторе произошел 5 сентября прошлого года. В этот деть двое мужчин устроили пикник в лесопосадке, расположенной на окраине Ильменского-2. В ходе импровизированного застолья оба приятеля периодически курили, бросая на землю непотушенные окурки. Как впоследствии установили специалисты, именно это стало причиной возгорания сухой растительности и последующего пожара. От непотушенных сигарет стало тлеть сухое дерево, от порыва ветра оно загорелось. Огонь стал стремительно распространятся по сухой траве и деревьям и в считанные минуты перебросился на жилой массив хутора Ильменский-2.

С огнем боролись более 200 человек, в том числе сотрудники МЧС, работники лесного хозяйства, представители добровольных пожарных команд. Также задействовали свыше 60 единиц спецтехники. Распространения пожара вглубь населенного пункта удалось не допустить, однако пожар успел полностью уничтожить шесть домов и частично повредить более 20 домов и хозяйственных построек. Заживо сгорела почти сотня особей крупного рогатого скота и домашней птицы.

Не обошлось и без жертв. Спасая хутор, погиб 57-летний мужчина, приехавший погостить к родственникам — эксперты диагностировали у погибшего 90% термических ожогов тела. Причиной его смерти стало отравление угарным газом.

В ходе обыска у обвиняемых дома у одного из них следователи обнаружили и изъяли сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. За хранение наркотиков ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

В виновности двух хуторян дознаватели и прокурор не сомневаются — следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным Михайловской межрайонной прокуратурой заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что только за первую декаду января текущего года на территории Волгоградской области было зарегистрировано 80 пожаров, на которых погибли восемь человек и пять человек получили травмы. За аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано 93 пожара, в результате которых погиб 21 человек и 11 было травмировано.

Основная доля пожаров пришлась на жилой фонд. Здесь было зарегистрировано 56 пожаров от их общего количества. За аналогичный период прошлого года на территории жилого сектора было зарегистрировано 74 пожара. Основная доля пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнём, в том числе и при курении (26 пожаров от их общего количества), короткого замыкания электропроводки (26 пожаров) и неисправности дымохода (8 пожаров).