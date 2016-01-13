Мурманск, 13 января, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесном массиве автодороги «Кола — Верхнетуломский — КПП Лотта» трупа 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

facte.ru Выстрел в голову

По информации ИА REGNUM, днём 2 января 2016 мужчина вместе со своим товарищем на снегоходе выехал в район озёр, расположенных у государственной границы Российской Федерации и Республики Финляндия. Управляя снегоходом, товарищ погибшего услышал хлопок и, когда обернулся, увидел у погибшего, сидящего на пассажирском месте, огнестрельное ранение головы. Остановив снегоход, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

«Мы рассматриваем несколько версий, и одно из них — это неосторожное обращение с огнём, — отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Татьяна Ковалёва. — Мужчины находились в движении, возможно, выстрел случился как раз в это время».

По словам Ковалёвой, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Назначено судебно-медицинское исследование, а также ряд судебных экспертиз.

«Экспертизы внесут ясность в картину произошедшего», — заключила представитель Следственного комитета.

Также, как отметила Ковалёва, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.