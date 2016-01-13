Давос, Швейцария, 13 января, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Приглашение, высланное КНДР на Всемирный экономический форум, было отозвано после сообщений северокорейских СМИ об успешном испытании военными страны водородной бомбы, сообщает Associated Press.

360travel.ru Давос

Об этом заявили организаторы форума. Они также подчеркнули, что приглашение в Давос для делегации КНДР направлялось в надежде на положительные изменения в стране.

Напомним, 6 января СМИ КНДР сообщили об успешном испытании водородной бомбы, что вызвало волну критики со стороны международного сообщества.