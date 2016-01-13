Вашингтон, 13 января, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Слова президента США Барака Обамы о том, что Россия пытается поддержать государства, которые он, оторвавшись от написанного текста, назвал «государствами-клиентами», а именно Украину и Сирию, вызвали едкую иронию со стороны многих деятелей, в том числе представителей американских СМИ, передаёт НТВ.

Виктор Васнецов. Богатыри. 1898

Выступая перед Конгрессом, Обама сказал, что «Россия продолжает направлять ресурсы на поддержание Украины и Сирии — «государств-клиентов», которые ускользают из ее орбиты влияния». Слово «клиент» было привнесено в речь спонтанно: его не было в тексте зачитываемого президентом документа.

Это высказывание прокомментировали американские СМИ. В частности, колумнист газеты The Washington Post Джексон Дил обратил внимание на то, что слово «клиент» подчёркивает некоторые отношения между странами и намекает на зависимость Украины от России.

Тут же он прошёлся по поводу поставок оружия в Киев со стороны США. «Неудивительно, что он, Обама, не собирается предоставлять Киеву оборонительное вооружение», — написал Дил.

Речь Обамы прокомментировал ряд американских политиков, в том числе и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, а также его конкурент на выборах — республиканец Джеб Буш.

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