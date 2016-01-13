Чебоксары, 13 января, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, ещё восемь получили ранения. В числе пострадавших — ребёнок, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

cap.ru В Чувашии — сильный снегопад, метель

Авария произошла сегодня, 13 января, около 09:40 часов на автодороге «Новочебоксарск-Атлашево» неподалеку от деревни Большие Катраси. По предварительной информации полиции, ДТП спровоцировал водитель ВАЗ-21 099, который не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с КАМАЗом. В грузовик, который вёз уголь, влетел рейсовый автобус, направлявшийся из Новочебоксарска в Марпосад.

От полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Девушка, находившаяся на заднем сидении «Жигулей», и еще семь пассажиров автобуса, включая одного ребенка, с различными травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, Чувашию накрыл циклон, который принёс сильные снегопады и метель с порывами южного ветра до 20 м/с. Ожидается, что за сутки выпадет от 5 до 10 см снега. Из-за усложнившихся погодных условий сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и по возможности отложить поездки.