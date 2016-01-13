Таллин, 13 января, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Эстонская железнодорожная государственная компания EVR Cargo перевезла в 2015 году 11,6 млн тонн грузов, что на 4,2 млн тонн или на 26,6% меньше, чем за 2014 год. Об этом сегодня, 13 января, сообщило эстонское гостелерадио ERR со ссылкой на председателя правления компании EVR Cargo Пауля Лукка.

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Отмечается, что снизились перевозки почти всех товарных групп. Нефтеналивных грузов перевезено 3,71 млн тонн, что на 42% меньше показателей 2014 года. Перевозки сланца сократились на 37% до 1,68 млн тонн. Перевозка химтоваров сократилась на 15% до 1,05 млн тонн. Объемы навалочных грузов сократились на 47% до 376 тыс. тонн. Было перевезено контейнеров 44 812 TEU, что на 40% меньше, чем в 2014 году.

По словам Лукка, «больше всего на снижение грузопотока повлияла ситуация с восточным соседом»: «Кроме этого, из-за низких цен на электроэнергию уменьшилась потребность электростанций в сланце и, как следствие, его перевозки по железной дороге сократились». Увеличение в 2015 году перевозки минеральных удобрений на 11% до 3,72 млн тонн также связано с Россией. «Производителя удобрений, расположенного в северо-западной части России, привлекает качество наших услуг, так что мы ожидаем умеренный рост перевозок этой группы товаров и в новом году», — сообщил Лукка.

В 2016 году госпредприятие прогнозирует дальнейшее сокращение грузоперевозок — примерно на 5%. Продолжат уменьшаться перевозки нефтеналивных грузов, а конкуренция внутри Эстонии возрастет, убеждены в EVR Cargo.