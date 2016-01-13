Санкт-Петербург, 13 января, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Специалисты «Горэлектротранса» Санкт-Петербурга категорически опровергли распространившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что утром 13 января пассажиры были вынуждены толкать застрявший в снегу троллейбус на юге города.

vk.com/spb_today Фото из группы «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

Ранее пользователь под ником «Ксения Соболева» разместила фотографию троллейбуса, позади которого находятся несколько человек, снабдив ее подписью: «Перекресток Орджоникидзе /космонавтов 8:50. хочешь успеть на работу, помогай толкать троллейбус… Забавно». Эта запись вызвала оживленное обсуждение в соцсети и была процитирована многими петербургскими СМИ.

Однако в «Горэлектротрансе» после проведенной проверки заявили, что данный «инцидент» вымышлен. В организации, отвечающей за движение троллейбусов и трамваев в Петербурге, напомнили, что весь подвижной состав сегодня оснащен приборами ГЛОНАСС, позволяющими в режиме онлайн контролировать местонахождение и скорость транспорта.

«По данным ГЛОНАСС и диспетчеров конечной станции, которые следят за регулярностью движения, никакого простоя сегодня утром на данном участке не было», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь СПб ГУП «Горэлектротранс» Дарья Тимофеева. Сообщений от водителей о внештатной ситуации также не поступало.

Тимофеева обратила внимание на то, что двое мужчин и женщина, попавшие в кадр, физически не в состоянии толкнуть троллейбус, который без пассажиров весит 12 тонн, тем более — в условиях затрудненного снегом дорожного движения. К тому же, на снимке видно, что салон заполнен пассажирами, а люди, стоящие позади троллейбуса, не соприкасаются с ним.

Как отметили в «Горэлектротрансе», сильный снегопад в целом не отразился на работе наземного электрического транспорта Петербурга. Предприятие располагает 26 снегоочистительными вагонами. В ночь с 12 на 13 января снег с путей убирали 10 снегоочистительных вагонов, а также 4 уборочных трактора и 2 снегопогрузчика. В работе подразделений предприятия по уборке снега задействованы также более ста машин автобазы.

«Особое внимание уделяется состоянию остановочных пунктов в зоне обособленных трамвайных путей, находящихся в ведении «Горэлектротранса», — подчеркнули в пресс-службе. — Водители трамваев и троллейбусов перед работой в сложных погодных условиях проходят дополнительный инструктаж».

Напомним, что второй день подряд в Петербурге сохраняются сложные погодные условия из-за сильного снегопада и порывистого ветра.