Пекин, 13 января, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Открытие новых авиамаршрутов и улучшение инфраструктуры на Мальдивских островах приведет к увеличению количества туристов из КНР. По прогнозам экспертов, в этом году Мальдивы посетит более 500 тыс. китайцев.

globus-tour.ru Мальдивские острова

С 1 февраля самолеты авиакомпании Mega Maldives Airlines начнут совершать прямые рейсы между столицей Мальдив Мале и китайскими городами Чжэнчжоу и Шэньян. В настоящий момент уже открыты прямые маршруты, связывающие Мальдивские острова с Пекином, Шанхаем, Гонконгом и Макао.

В 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин посетил Мальдивскую Республику с официальным визитом, в рамках которого был подписан ряд соглашений по сотрудничеству в сфере туризма. С января по октябрь 2015 г. более 320 тыс. китайцев посетили курорты на Мальдивских островах, пишет «Чжунго Жибао».

В настоящий момент на островах ведутся активные работы по улучшению туристической инфраструктуры. В 2018 г. закончится строительство моста, который свяжет Мале с международным аэропортом.

В скором времени закончатся работы по расширению международного аэропорта, ежегодная пропускная способность которого составит 7 млн пассажиров. Ожидается, что в 2018 г. Мальдивы посетит более 1,5 млн туристов из Китая.