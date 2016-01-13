Москва, 13 января, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Необходимо вернуться к обсуждению вопроса о приватизации Сбербанка и ВТБ — активы этих банков очень привлекательны. Приватизация банков позволит изменить капитализацию российского банковского сектора экономики.

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Такое предложение внёс глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме сегодня, 13 января, пишет Forbes. «Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире», —заявил Улюкаев.

Ранее в своём выступлении министр сообщил, что низкая цена на нефть может сохраняться на мировом рынке в течение долгого времени. Высока вероятность того, что низкие цены на нефть — это новая реальность, а не временное явление.

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