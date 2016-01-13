Санкт-Петербург, 13 января, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Специалисты компании «Ленэнерго» восстанавливает электроснабжение в Приозерском и Лодейнопольском районах Ленинградской области, нарушенное из-за сложных погодных условий.

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Линии 6−10 кВ отключились в результате воздействия сильного ветра и снегопада, обрушившихся на 47-й регион, начиная с 12 января. В зоне отключения оказалось несколько небольших населенных пунктов. Социальные объекты были сразу же запитаны от дизель-генераторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Ленэнерго».

Работы по восстановлению электроснабжения в обоих районах планируется завершить в ближайшее время.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в зоне отключения — 57 населенных пунктов в 3 муниципальных районах с общей численностью населения 1381 человек. Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Ориентировочное время завершения восстановительных работ: 20:00 13 января.

Как сообщало агентство, с 05.00 12 января «Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В компании созван оперативный штаб. Налажено взаимодействие с органами власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. На местах работают 128 бригад, 157 единиц спецтехники, 303 человека.

11 января в Петербурге и Ленобласти был зафиксирован трехлетний пик энергопотребления в зимний период.

По данным синоптиков, 13 января в Ленинградской области снег, местами сильный, метель. Ветер восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха в течение суток минус 8−13 градусов. На дорогах снежные заносы, снежный накат.