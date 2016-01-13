Москва, 13 января, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев намерен направить в «Русфонд», который занимался сбором денег на лечение певицы Жанны Фриске, запрос, в котором потребует узнать, на что семья потратила средства пожертвований, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января. «Мы просим «Русфонд» проинформировать нас о том, на что ушли эти деньги и представили ли родственники отчет о расходовании. Эти деньги собирались всем миром. В этом вопросе должна быть полная прозрачность», — сказал Соловьев.

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По его словам, «там зависло 25 млн рублей, которые были собраны, средства были перечислены уже после смерти артистки ее родственникам. После этого никакого отчета, куда делись эти деньги, нет».

Парламентарий напомнил, что в ноябре 2015 года он направлял в «Русфонд» аналогичный запрос, в котором интересовался, на что конкретно были потрачены собранные на лечение Фриске 69 млн рублей. Часть средств ушли на лечение певицы, остальные деньги были перечислены на помощь онкобольным детям, оставшаяся сумма в размере 25 млн рублей отдана родственникам Фриске, пояснили тогда в организации. Однако тогда родственники еще не вступили в наследство.

«В декабре они вступили, и им нужно было отчитаться об этих деньгах. На сегодняшний момент у нас нет информации, что они отчитались», — уточнил депутат.

В случае, если родственники певицы не отчитаются о расходовании средств, Соловьев намерен обратиться в Генпрокуратуру.

Отметим, что отец певицы Владимир Фриске утверждал, что все документы о тратах находятся у гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева.