Вашингтон, 13 января, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в своей последней речи в качестве президента страны снова призвал Конгресс снять блокаду с Кубы, сообщает Notimex.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Обама указал сенаторам на провал политики изоляции, которая «затрудняет отношения Вашингтона с Латинской Америкой». Выступая перед Конгрессом Обама обосновал свое решение о возобновлении двусторонних отношений с Кубой после полувекового противостояния Вашингтона и Гаваны: «открывается дверь для ведения бизнеса».

«Хотите укрепить свое лидерство и авторитет на этой половине земного шара? Признайте, что холодная война закончена и снимите блокаду», — призвал Обама.

Он также напомнил о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным условием Кубы для нормализации отношений с США была заявлена отмена экономической блокады. Для установления нормальных отношений кубинская сторона требовала также решить проблему Гуантанамо и прекратить трансляции радио — и телепередач с территории Соединенных Штатов на Кубу, направленных на дестабилизацию и подрыв государственного строя на острове.