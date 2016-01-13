Москва, 13 января, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Японские предприниматели ждут зеленого света своего правительства на расширение взаимодействия с российскими. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе встречи с зампредом Либерально-демократической партии Японии Масахико Комурой.

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«Обращает на себя внимание тот факт, что в практической сфере, сфере торгово-экономического сотрудничества мы наблюдаем непростые времена. За прошедший год, за 10 первых месяцев прошедшего года объем торговли между нашими странами сократился достаточно существенно, практически на 30%», — констатировал Нарышкин.

Спикер Госдумы напомнил, что в ноябре на встрече между премьер-министром господином Синдзо Абэ и президентом России Владимир Путин подчеркнул недопустимость искусственного ограничения коммерческого сотрудничества, «ведь взаимодействие предприятий, бизнеса повышает конкурентоспособность и российских, и японских предприятий, содействует развитию инноваций и повышению занятости населения — в интересах населения двух наших стран». «Мы знаем, что японские предприниматели ждут зеленого света своего правительства на восстановление и на расширение взаимодействия в взаимовыгодных сферах», — отметил Наршыкин.