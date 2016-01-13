Пекин, 13 января, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Необычный случай произошел в одном из автосалонов в г. Чжанцзян: мужчина привез целый фургон наличных и монет для приобретения нового автомобиля.

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Житель КНР приехал в автосалон с 10 чемоданами, в которых находились купюры достоинством 1 юань ($0,15), и несколькими сумками с монетами. Общий вес денег составил около 500 кг.

Сумма, привезенная мужчиной, превысила 87 тыс. юаней. После 10-часового пересчета всех средств покупателя силами 13 сотрудников автосалона мужчина все-таки приобрел новый автомобиль, сообщает «Жэньминь жибао».

Согласно законам КНР, при приобретении товара покупатель вправе расплачиваться купюрами любого номинала, при этом коммерческие организации не имеют права отказать покупателю в обслуживании.