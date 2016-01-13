Гаррисберг, США, 13 января, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Американский полицейский случайно убил выстрелом 12-летнюю жительницу пригорода Гаррисберга (Пенсильвания, США). Кларк Стил выстрелил в отца девочки, который направил на него автоматическое ружьё. Пуля, прострелив руку отца, смертельно ранила дочь, передаёт NBC.

obozrevatel.ua Выстрел

Девочка была застрелена рядом со своим домом в пригороде Гаррисберга. Стил пришёл к 57-летнему жителю пригорода по делу о выселении его из дома. У хозяина дома накопились долги за аренду — $1,78 тыс.

Полицейский был встречен наведённым на него автоматическим ружьём. Стил выстрелил в него, но пуля, пройдя сквозь руку мужчины, ранила его 12-летнюю дочь. От ранения девочка скончалась на месте.

На данный момент неизвестно, будет ли обвинён в убийстве человека полицейский. Обстоятельства случившегося выясняются.