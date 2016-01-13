Ярославль, 13 января, 2016, 11:09 — ИА Регнум. На очистке улично-дорожной сети Ярославля от снега в ночь с 12 на 13 января работало 110 единиц техники, в том числе 51 комбинированная дорожная машина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в эту ночь синоптики прогнозировали сильный снегопад. Снег шел всю ночь. Дворы и местные проезды расчищали 54 тракторные щетки управляющих и клиниговых компаний, а также около тысячи дворников.

ИА REGNUM

«Я считаю, что справились со снегопадом хорошо. Генеральный подрядчик, государственное предприятие «Ярдормост», привлекло максимальное количество техники за все последние годы. За каждым районом были закреплены специалисты мэрии, которые контролировали ход уборки. Мы находились в тесном контакте с ГИБДД, от них были замечания, в частности, по Дзержинскому району, которые оперативно исправлялись. Днем будем обрабатывать основные улицы жидким реагентом, а потом подметать до чистого асфальта», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.