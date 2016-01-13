Москва, 13 января, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Руководитель аналитического отдела MFX Capital Роберт Новак считает, что цены на нефть могут взлететь выше 80 долларов за баррель, однако, если это и произойдёт, то не в самые короткие сроки. В коррекцию в ближайшей перспективе он также не верит. Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о скором росте цен на нефть.

anglooilfiltration.co.za Нефть

Он подчеркнул, что цены на нефть в настоящее время формируются исключительно под давлением спекулянтов. «Совершенно точно никакие фундаментальные факторы не способны обвалить стоимость черного золота до себестоимости ее добычи. На сегодняшний день уже более 35% всей мировой нефтедобычи нерентабельно, а до 40% всех нефтегазовых компаний в США и Канаде уже находятся на грани банкротства. Это означает, что если в ближайшие 2−3 месяца ситуация на мировом рынке нефти не изменится, то мировая добыча уже к середине 2016 года может сократиться минимум на 4−4,5 млн баррелей в сутки, что с учетом всех дополнительных объемов поставок от ОПЕК, США, Ирана и всех остальных стран, вместе взятых, быстро изменит ситуацию на мировом рынке с профицита предложения на острый дефицит (в пределах 3−3,5 млн баррелей в сутки). Из-за этого цены в моменте могут взлететь выше 80 долларов за баррель, а по итогам года стабилизироваться возле 60 долларов», — пояснил аналитик.

Тем не менее, по его словам, в ближайшие дни ни о каком развороте нефтяного рынка говорить не приходится. Более того, Новак допускает, что стоимость барреля может краткосрочно рухнуть до отметки 25−28 долларов по эталонным сортам.

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман напомнил, что в последние недели принято аксиомой, что проблемы Китая, пике его фондового индекса Shanghai Composite дали толчок январскому обрушению нефти, индексов акций, сырьевых валют. Но дальше ситуация стала развиваться по собственным законам страха и по спекулятивным действиям многих участников рынка.

«Нефтяные цены с начала января падают больше, чем китайский индекс акций, хотя не появилось новых сильных драйверов для снижения цен чёрного золота. И вот уже три дня Shanghai Composite стабилен выше важной поддержки в 300 пунктов, и юань не падает. А нефть тем не менее обновляет низы и панические прогнозы крупных банков. Они называют грядущие цифры в 20, 10 долларов за баррель. И уже отправная причина отходит на второй план. Пока нет признаков перерастания китайского обвала в полномасштабный кризис. Игроки продолжают толкать нефть вниз», — подчеркнул аналитик.

Он также обратил внимание на опубликованную институтом API информацию о запасах нефти в США — за прошлую неделю они сократились на 3,9 млн баррелей, вопреки прогнозам об увеличении на 2 млн. 13 января выйдут официальные сведения о запасах от Минэнерго США. И хотя предполагается их повышение, но обычно направленность цифр совпадает с данными API, отметил Гойхман. По его мнению, это способно приостановить падение нефтяных цен. «Котировки могут откатиться в пределах коридора $30,6−32,1 за баррель и по Brent, и по WTI. Безусловно, такая ситуация послужит лишь передышкой для дальнейшего снижения к технической и психологической цели в $30. Оно действительно обусловлено фундаментальными причинами. Однако сейчас очень важно увидеть, что нефть может и подрастать, ведь повышения не было с начала года», — добавил аналитик.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева также заявила, что нужно действительно резкое сокращение объемов в подземных хранилищах, чтобы вывести Brent из ступора и вернуть обратно хотя бы выше 33 долларов за баррель.