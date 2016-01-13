Краснодар, 13 января, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края сторонники и противники строительства Морского кафедрального собора на Малой Земле сошлись в открытой дискуссии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии портового города 13 января. Как пояснил председатель Общественной палаты Сергей Цымбал, решение о проведении совместного обсуждения было принято по результатам мониторинга общественного мнения горожан. В социальных сетях мнения новороссийцев полярно разделялись — от безоговорочной поддержки проекта до полного отрицания необходимости строительства церквей в городе.

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Из публичных высказываний четырех горожан, снявших видеоролик с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, стало понятно, что они выступают против строительства храма на Малой Земле. Более того, делают они это от имени всех новороссийцев. Но многих жителей города-героя это возмутило. Как выяснилось, они не делегировали никого высказывать их мнение по этому вопросу.

«Мы пригласили духовенство, экологов, депутатов, общественников, педагогов и правоохранителей, чтобы они могли услышать доводы друг друга и прийти к общему мнению: строить или не строить собор», — сказал Сергей Цымбал.

Дискуссия получилась жаркая, более 30 выступающих в течение 2,5 часа говорили о значении храма и Суджукской косы, где он будет построен.

В начале круглого стола владыка Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский, озвучил решение Русской православной церкви придать Морскому кафедральному собору в честь св. Николая, епископа Мирликийского статуса Храма воинской славы. Владыка сообщил, что на его стенах будут увековечены 18 тыс. имен погибших защитников Новороссийска. Никольский морской собор станет в один ряд со знаменитыми российскими храмами, построенными в местах грандиозных сражений и побед российского воинства.

Большое внимание уделили участники круглого стола теме сохранения экологической системы Суджукской косы. Выступали независимые экологи и ученые, профессионально занимающиеся вопросами экосистемы города. В итоге были высказаны предложения по совместным охранным мероприятиям, в которых примут участие городская администрация, епархия и экологические организации города.

Большинство из 200 новороссийцев, собравшихся накануне вечером на круглый стол Общественной палаты, поддержали строительство Морского кафедрального собора на Малой Земле. По мнению ветерана Великой Отечественной войны, представителя ветеранской организации пограничных войск Григория Гноевого, «этот храм нужен не мертвым, это нужно живым».

«О таком храме давно мечтали военные моряки, базирующиеся в Новороссийске. Здесь они будут получать благословение перед боевыми походами. Возвращаясь домой, первыми они будут видеть златые купола», — высказал свою точку зрения на вопрос «быть или не быть» собору вице-адмирал Евгений Орлов.

Директор школы № 33 Феликс Шилькрут сказал, «что он категорически за строительство Никольского храма именно в этом месте, чтобы дети Новороссийска сохранили память о павших героях».

По итогам обсуждения стало понятно, что одной из главных причин, которая способствовала недопониманию значимости проекта, являлось отсутствие полной информации о планах по строительству собора. Проректор Государственного морского университета им. Ушакова Сергей Панченко резюмировал, что «сегодня удалось найти точки для достижения компромисса в обществе. Диалог показал, что при открытом обсуждении большинство вопросов к строительству было снято».

«Безусловно, наш храм станет в один ряд с самыми известными в России соборами, построенными в честь побед наших воинов», — сказал внук защитника города-героя, погибшего на Малой Земле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину жителей Новороссийска, выступивших против строительства храма на Малой Земле, появилось в сети интернет на минувшей неделе. В видеообращении своё слово главе государства сказали жители Новороссийска Вениамин Голубитченко — член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края, сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска и член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Татьяна Трибрат, представитель молодежи города Михаил Букарин, представитель инициативной группы жителей Новороссийска Елена Москвичева.

Между тем коренной житель Новороссийска Евгений Рожанский в своей статье для «ВК Пресс» развенчал практически все доводы инициативной группы. Он попытался разобраться в том, «кто и зачем посягает на святое?» Так, он напомнил о том, что ратующая за экологию небезызвестная «Экологическая вахта по Северному Кавказу», которая упоминается в информации в СМИ по поводу строительства храма, «долгое время финансировалась на заокеанские гранты».

«Или дело в том, что началась предвыборная гонка в Государственную думу, и кое-кому хочется напомнить о себе, пусть и скандальным образом? Других объяснений этому абсурду трудно найти», — считает Рожанский.

Горожанин поясняет, что закладка храма происходит в нескольких сотнях метров от памятника природы — Суджукской лагуны и не представляет абсолютно никакой опасности для нее. Тем более что место под стройплощадку выбрано на скалистом пустыре, где и трава-то растет не везде. Вызывает недоумение у Рожанского и то, что выступившие в обращении люди высказываются сразу от имени всех новороссийцев: «Почему-то человек (речь идет о Вениамине Голубитченко — члене Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края — прим. ИА REGNUM) берет на себя смелость обращаться к главе государства «от жителей города Новороссийска», а значит, и от моего имени, хотя я, как и подавляющее большинство моих земляков, не поддерживаю такую, с позволения сказать, инициативу».

На сегодняшний день петицию против застройки Малой Земли подписали порядка 3,3 тыс. человек, в то время как население Новороссийска превышает 300 тысяч человек. Иными словами, лишь один из ста местных жителей поддерживает «эту убогость», отмечает коренной горожанин.

«Не погрешу против истины, если предположу, что у десятка «инициаторов» наберется в городе около 3,5 тысячи хороших знакомых, друзей, родственников. Подписаться под упомянутой петицией могли люди, мало задумывавшиеся над ее сутью. А есть и такие, кого в народе именуют «городскими сумасшедшими», которые готовы выступать против чего угодно, лишь бы — против», — заключил новороссиец.

Добавим, что место возведения святыни на Малой Земле в Новороссийске 24 октября 2014 года лично освятил патриарх Кирилл.