Ярославль, 13 января, 2016, 10:26 — ИА Регнум. 13 января в Ярославле в связи со снегопадом проходит акция «снежный билет»: автовладельцев призвали отказаться от личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предложение властей оказалось востребовано. Часть ярославцев пересела на автобусы, троллейбусы и трамваи. Многие автомобилисты выкладывают фотоотчеты о поездках в социальные сети.

ИА REGNUM

«Все отлично работает. У кондуктора в автобусе 42 маршрута не возникло вопросов, даже талон получил», — пишет в своем Facebook житель города Денис Георгиевский.

«Все нормально, кондуктор говорит, я восьмой. Пробка за Волгой не кончается, люди без понимания», — сообщает ярославец Владимир Тихомиров.

Снегопад, начавшийся в Ярославле вечером 12 января, оказался не таким сильным, как предупреждали синоптики. Существенного ухудшения транспортной ситуации не произошло. Между тем городские власти планируют подсчитать количество «снежнобилетников» и повторить акцию при следующем неблагоприятном прогнозе.

«Акция проходит нормально, у меня в телефоне несколько благодарностей от автомобилистов. Конфликтных ситуаций не наблюдается, все кондукторы проинструктированы. Визуально существенного уменьшения потока автомобилей не произошло. К счастью, снегопад оказался не таким сильным. Многие автомобилисты хотели воспользоваться, но увидели, что снега не так много, и все-таки поехали на машинах. Но если бы была чрезвычайная ситуация, люди бы могли без проблем добраться до места работы или учебы. Наша задача была не в том, чтобы бесплатно покатать автомобилистов, а в том, чтобы качественно убрать город. Мы призывали людей также не оставлять машины в центре на дорогах. И ночью их, действительно, было меньше. Город убран, чрезвычайных ситуаций не произошло», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

По словам Блохина, в случае сильного снегопада в будущем мэрия повторит акцию «снежный билет».