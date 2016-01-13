Саратов, 13 января, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, отменены автобусные рейсы из Саратова в Балашов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Региональное УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах, гололедице и снежных накатах. И просит обратить особое внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. По возможности автовладельцам предлагают воздержаться от поездок в Саратове.

По данным МЧС на границу с Волгоградской областью — в Красноармейский район, а также в Балашовский район направлены мобильные отряды областной службы спасения на автомобилях «Камаз».

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