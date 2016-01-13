Красноярск, 13 января, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил о возможности введения в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой экологической обстановкой. По его словам, на ухудшение качества воздуха в Красноярске резко повлияла «аварийная ситуация, случившаяся на Енисейском целлюлозо-бумажном комбинате», на котором произошло «самопроизвольное возгорание древесных отходов». «Несмотря на то, что городской комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций еще 4 декабря были сформулированы достаточно жесткие требования по наведению порядка, на территории комбината управляющими ничего не предпринято для устранения последствий аварии», — подчеркнул Акбулатов. Глава города обратился в Красноярскую природоохранную прокуратуру с официальной рекомендацией «дать указание провести необходимые экологические замеры, чтобы оценить степень угрозы для здоровья горожан и при необходимости ввести режим чрезвычайной ситуации локального характера». Как сообщил ИА REGNUM старший сотрудник юстиции прокуратуры Роман Ткаченко, необходимые меры были приняты еще до обращения мэра: «Проверка проводится еще до обращения мэра в связи с обращениями граждан с декабря 2015 года, замеры сделаны лабораторией Роспотребнадзора».

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Напомним, что с 1 января в Красноярске введен режим «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, с 4 по 7 января посты наблюдений отметили превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в Центральном, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах Красноярска. Также было отмечено превышение ПДК по гидрофториду на уровне 1,10−1,35 в Октябрьском, Советском и Ленинском районах, передает газета «Городские новости».

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Как пояснила ИА REGNUM эксперт-эколог Анастасия Заступенко, загрязнение атмосферы в Красноярске очень велико, «тот факт, что горожане в состоянии видеть и осязать воздух, говорит, что загрязнение достигло крайне высокой степени». «При инверсии ледяной воздух запирает подстилающие воздушные массы и загрязнение не рассеивается естественным образом, а скапливается в приземном слое», — пояснила Заступенко.

Городским производствам рекомендовано снизить объем выбросов на 40%. Однако, по словам эксперта, эта мера может решить проблему лишь частично. «Это именно рекомендация, а не приказ», то есть предприятия в силу определенных причин могут и не соблюдать ее. Кроме того, рекомендация не касается мелких предприятий, в то время как значительную долю загрязнения составляют выбросы мелких, не оснащенных фильтрами, предприятий, таких как угольные котельные, малые асфальтовые заводы или предприятия по переработке отходов. Многие такие производства располагаются на бывших промлощадках, например, на территории Енисейского ЦБК.

Также воздух серьезно загрязняют автомобильные выхлопы. «Городская среда в нашем городе не благоприятствует использованию общественного транспорта или движению пешком, потому жители делают выбор в пользу персонального автотранспорта, чем ухудшают экологическую обстановку», — отметила Заступенко.

Добавим, как уже сообщало ИА REGNUM, красноярские активисты начали сбор подписей под петицией за снижение цены за проезд в общественном транспорте на время неблагоприятных климатических условий.