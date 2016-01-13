Москва, 13 января, 2016, 10:01 — ИА Регнум. По мнению участников туристического рынка, турецкие курорты будут закрыты для российских граждан в 2016 году. Хотя ситуация может меняться радикально за весьма короткий срок. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщили в АТОР.

grekomania.ru Греция

«В летнем сезоне 2016 года цена будет иметь ключевое значение при выборе места отдыха», — подчеркнула Ломидзе и назвала ряд направлений, которые имеют неплохие шансы переориентировать туропоток с закрытых направлений. «Это Греция, единственный недостаток направления — в необходимости оформления визы и сдачи биометрии. «Если страны ЕС рассмотрят возможность открытия мультистрановых визовых центров в российских регионах, она выиграет, если нет — вряд ли турпоток российских граждан в эту страну увеличится», — считает Майя Ломидзе.

Также она назвала Кипр — виза в страну удобна в оформлении, несмотря на то, что это зона евро, направление может привлечь дополнительное количество туристов из России. «Для отдыха в Болгарии не требуется сдача биометрии, к тому же в стране собственная валюта, что может быть выгодным для россиян. Еще одно направление, у которого есть все шансы «перетянуть» на себя турпоток из Египта — это Израиль, чему, безусловно, способствует, беспрецедентная активность министерства по туризму Израиля, продемонстрированная еще во время развития ситуации с Египтом», — сказала исполнительный директор АТОР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию. Кроме того, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается пока под запретом популярный у российских туристов Египет. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах.