Новоалтайск, Алтайский край, 13 января, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Единственный в Сибири завод по производству функционального питания готовятся запустить в Новоалтайске. Он будет производить продукцию, продлевающую долголетие, аналогов которой нет в стране. Подробности корреспонденты программы «Вести-Алтай» узнали у автора проекта, директора ФНПЦ «Алтайский букет» Сергея Мухортова.

Александр Вутянов. «Цветок папаротника»

Новоалтайску суждено большое будущее: именно там в скором времени появится уникальное предприятие, которое объединит под одной крышей лучших учёных и производственников края. По словам Сергея Мухортова, на первом этаже завода расположится цех первичной переработки.

«Сейчас заканчивается монтаж оборудования. А вторая очередь — не пройдет и года, как мы организуем здесь полное заполнение этой площадки», — пояснил корреспондентам программы «Вести-Алтай» Сергей Мухортов. На заводе будут выпускать препараты, продлевающие долголетие: биологически активные добавки, пищевые продукты и косметические средства. В основе производства — инновационные разработки ученых. Авторы проекта говорят: ничего изобретать не пришлось. Рецепт подсказала сама природа. «Планируется открыть лабораторию, которая займется разработкой новых функциональных продуктов питания, их регистрацией, разработкой стандартов на них», — отметила руководитель краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности Татьяна Зеленина.

На предприятии будут использовать только натуральное сырье. В этом плане потенциал у края большой. Алтай не зря называют уникальной природной аптекой, — напоминают алтайские тележурналисты.

«Мы сами в состоянии потянуть здесь с десяток маленьких и средних технологических проектов, а также у нас есть несколько проектов, на которые придут инвесторы», — уверен Сергей Мухортов.

«Проект научно-исследовательского центра вошел в число 12 приоритетных в регионе и еще до начала строительства привлек внимание зарубежных инвесторов. Договор о совместном сотрудничестве алтайские производители уже подписали с южнокорейской компанией. Алтайские ученые и производственники уверены: эликсир молодости — уже не фантастика, а дело ближайшего будущего», — отмечается в телесюжете программы «Вести-Алтай».