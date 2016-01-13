Буэнос-Айрес, 13 января, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В аргентинских провинциях Формоса и Мисьонес военные помогают проводить операции по предотвращению распространения лихорадки денге, зика и чикугунья, для чего уничтожаются очаги, которые могут служить рассадниками москитов, переносящих вирусы, передает Telam.

argerusa.com Аргентина.

В провинции Санта-Фе, где в свои дома не могут вернуться около 700 человек, ожидается новый подъем уровня реки Парана, потери в туристическом секторе оцениваются в 30 млн песо.

В городе Виктория (провинция Энтре-Риос) ситуация ухудшается с каждым днем. Многие жители сравнивают это наводнение с наводнением 1983 году, когда уровень реки Парана достиг рекордных 7,53 метров.

В городе Клоринда (Формоса) уровень реки Парагвай постепенно снижается, однако 5 тыс. эвакуированных все еще не могут вернуться в свои дома.

В провинции Чако девять населенных пунктов пострадали от наводнения, около 6,5 тыс. человек эвакуированы. По оценкам руководства провинции, от наводнения пострадало 500 тыс. гектаров, что отрицательно сказывается на скотоводстве и сельскохозяйственном производстве.

В общей сложности, 20 тыс. человек в Аргентине пока не могут вернуться к своим очагам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. В Аргентине число эвакуированных от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 25 тыс. человек. Сильно пострадал от наводнения соседний Парагвай, а также Риу-Гранди-ду-Сул — штат Бразилии, граничащий с Аргентиной и Уругваем.