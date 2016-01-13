Владивосток, 13 января, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Писатель Сергей Георгиев работает над книгой для детей, посвящённой друзьям Приморского сафари-парка — тигру Амуру и козлу Тимуру. Книга выйдет в свет уже в этом году, пишут «Известия».

pikabu.ru Амур и Тимур

На данный момент написаны две главы из одиннадцати. Главным героем книги является тигрёнок Амурчик, спасающий своего дядю тигра Амура. По ходу сюжета выясняется, что в зоопарке у тигра есть необычный друг из мира травоядных — козёл Тимур.

«Амурчик своего дядю никогда не видел, и он отправляется его спасать. Козлик Тимурчик будет сильно задействован в ходе развития сюжета. От него очень много зависит. Он найдет своё место в жизни. Но меня попросили не раскрывать подробности сюжета», — сообщил Георгиев.

Сюжет, взятый из сафари-парка, войдёт в третью часть книги. «Я придумываю ситуации и отрабатываю характер персонажа, придумываю, что с ним будет. Только-только приступил к работе. Старые персонажи там уже есть. Это тигрёнок Амурчик, который был в первых двух книжках, медведь, лиса. Ограничения только в том, что козлёнок Тимурчик живет в зоопарке, то есть он немножко пространственно ограничен», — пояснил Георгиев.

Книга написана для детей до семи лет. Руководство Приморского сафари-парка одобрило начинание.

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