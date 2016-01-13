Москва, 13 января, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании 12 января попросил министерства подготовить сценарии развития ситуации при цене барреля нефти Urals в $25, $35 и $45, пишет газета «Ведомости».

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Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова уточнила, что рассчитываются разные стресс-сценарии, идет обсуждение с экспертами и внутри правительства.

По словам федерального чиновника, речь идет не только о пессимистичных сценариях — поручено также подсчитать и оптимистичный вариант.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в новом пессимистичном сценарии на 2016 г. кредитная организация просчитывает цену на нефть в $25 за баррель.