Вашингтон, 13 января, 2016, 09:22 — ИА Регнум. «50 оттенков серого» назван одним из номинантов на самый худший фильм 2015 года — премию «Золотая малина», сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Пятьдесят оттенков серого». реж Сэм Тейлор-Джонсон. 2015. США Джеми Дорнан в роли Анастейши Стил

Среди номинантов на премию — фильмы «Пиксели», «Восхождение Юпитер» и «Шопо-коп 2». В номинации на самый худший фильм также представлена картина о супергероях «Фантастическая Четверка».

В номинации за худшую актерскую игру поборются Джеми Дорнан из «50 оттенков серого», Кевин Джеймс, снявшийся в «Шопо-коп 2», Ченнинг Татум, сыгравший роль в «Восхождение Юпитер», а также Адам Сендлер за фильмы «Пиксели» и «Сапожник».

«Лауреатов» премии объявят 27 февраля, за день до 88-ой ежегодной Церемонии вручения Оскара.