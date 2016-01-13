Пекин, 13 января, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственной метеорологической администрации КНР на пресс-конференции в Пекине заявил, что 2015 год стал рекордно теплым в КНР. В 10 провинциях Китая были установлены абсолютные температурные рекорды.

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Средняя температура в Китае составила 10,5 градусов по Цельсию, что на 0,95 градуса выше чем в 2014 г. Причиной столь теплой погоды на протяжении года стал природный феномен Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат, пишет «Жэньминь жибао».

Заместитель директора Национального климатического центра КНР Чжао Цинчэнь сообщил, что прошедший год стал самым жарким за последние 135 лет не только в КНР, но и в мире.

Чжао Цинчэнь отметил, что 2015 г. можно охарактеризовать положительно с климатической точки зрения. За прошедший год в Китае не было сильных засух или наводнений, что положительно сказалось на сельском хозяйстве страны.