Пекин, 13 января, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Общий объем экспорта и импорта Китая в 2015 г. составил 24,59 трлн юаней ($3,64 трлн). По сравнению с 2014 г. этот показатель снизился на 7%. Объем экспорта уменьшился на 1,8%, импорта на 13,2%.

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Официальный представитель Главного таможенного управления Хуан Сунпин сообщил, что профицит торгового баланса КНР увеличился на 56,7%, составив 3,96 трлн юаней ($560 млрд). Хуан Сунпин отметил, что 2015 г. был очень тяжелым для мировой экономики. Значительное снижение экспорта и импорта Китая вызвано экономическим спадом во всем мире.

Падение цен на сырьевые ресурсы привело к значительному снижению импорта. В 2016 г. внешняя торговля Китая также столкнется с рядом проблем, пишет «Синьхуа».

По мнению пресс-секретаря Главного таможенного управления КНР, мировой экономический кризис сильно ударил по темпам развития экономики Китая. Объем внешних операций госпредприятий сократился на 12,1%. Однако, несмотря на временное ухудшение экономической ситуации в Китае, правительство КНР продолжит проводить экономические реформы, повышая открытость экономики Китая и стараясь сохранить ее стабильность.

Хуан Сунпин назвал главных торговых партнеров КНР. Первое место по объему внешней торговли с Китаем занимает ЕС. По итогам 2015 г. объем экспортно-импортных операций Китая и ЕС составил 3,51 трлн юаней ($533,2 млрд).

Второе место заняли США с показателем в 3,47 трлн ($527,1 млрд). Замыкает тройку лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — в прошлом году объем внешних операций с Китаем составил 2,93 трлн юаней ($445,1 млрд).